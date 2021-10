Il Real Madrid vuole Salah: Hazard può essere inserito nello scambio

Possibile affare tra Blancos e Reds

Mohamed Salah sempre più leader del Liverpool e decisivo a suon di gol e giocate. E allora ecco che si torna a parlare dell'egiziano come uomo mercato. Secondo quanto si apprende da Mundo Deportivo , il Real Madrid sarebbe pronto a offrire Eden Hazard in una trattativa per portare l'egiziano a Madrid.

Il media iberico, che cita il giornalista Ekrem Konur, spiega come verrebbero anche inseriti alcuni milioni come contropartita economica per l’attaccante Reds che nelle ultime settimane si è esaltato con reti importanti come quelle al Manchester City e la più recente al Watford di Claudio Ranieri.