Il River Plate tenta Higuain: “Per lui le porte sono aperte”

Sembra piuttosto complicato che Gonzalo Higuain possa essere un giocatore della Juventus nella prossima stagione. I rumors di mercato dei bianconeri, piuttosto orientati per un restyling dell’attacco, e la tentazione di tornare in Argentina lasciano intendere un possibile divorzio in estate. Un’eventuale destinazione per il Pipita potrebbe essere il River Plate. La squadra argentina non nasconde la sua ammirazione per il suo ex bomber e, per bocca del direttore generale Enzo Francescoli, lascia intendere che il ritorno non sarebbe affatto una chimera: “Le porte per lui sono aperte, lo abbiamo già detto, ma serve uno sforzo da parte sua dal punto di vista dell’ingaggio”. Il vero nodo sarebbe dunque lo stipendio di Higuain che ammonta a 7,5 milioni di euro. Una cifra esorbitante per il River. Ma, con una collaborazione dello stesso Pipita, l’affare potrebbe andare in porto. Lo riporta Tuttosport.