Il sogno di Laporta: Ronaldo e Messi insieme al Barcellona

Il presidente del Barcellona Laporta starebbe pensando al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo

Joan Laporta vuole far risorgere il Barcellona. Lo dimostrano i colpi ad effetto a parametro zero chiusi finora, ovvero Sergio Aguero e Memphis Depay, nonché il fondamentale rinnovo di Leo Messi . Senza il quale il club blaugrana avrebbe affrontato un cambiamento epocale. Il nuovo (vecchio) presidente sta spingendo il piede sull’acceleratore nonostante la crisi finanziaria scatenata dal Covid-19, e dalla Spagna emerge uno scenario di fantamercato sbalorditivo.

Stando a quanto riporta As, la scorsa settimana Laporta avrebbe sprigionato tutta la sua fantasia in ottica mercato, sognando un colpo inimmaginabile. L’intenzione, o meglio, la fantasia sarebbe quella di riunire Ronaldo e Messi al Barcellona. L’accostamento mette i brividi al solo pensiero, anche se al momento Laporta non ha né l’ok dell’agente Jorge Mendes né l’approvazione della Juventus. Ma, in una suggestiva operazione di mercato, potrebbe rientrare nell'affare calciatori del calibro di Griezmann, Coutinho e Sergi Roberto.