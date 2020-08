Il Tlaxcala annuncia l’arrivo di… Cristiano Ronaldo: il web impazzisce per il post dei messicani

Il Tlaxcala annuncia l’arrivo di… Cristiano Ronaldo. Sì, proprio così nessun errore. La squadra messicana nella notte ha pubblicato un post social con tanto di “Benvenuto” al calciatore della Juventus. Il 5 volte Pallone d’Oro è stato oggetto di una trattativa improvvisa… a sua insaputa e a quella del club bianconero.

Il Tlaxcala annuncia… Cristiano Ronaldo

Il post pubblicato dal club messicano in breve tempo ha fatto il giro del web. Un annuncio in piena regola con tanto di foto e “Bienvenido” ed un simbolo che fa chiaramente pensare ad un trasferimento dalla Juventus. Solamente dopo, con una lettura attenta, si comprende come si sia trattato di un post ironico, che però è immediatamente diventato virale. “Hai visto come stai bene con la maglia dei Coyotes, comandante? Intanto se puoi dire alla Juventus di rispondere al telefono…”, ha commentato il Tlaxcala al suo stesso messaggio su Twitter.

Una bella trovata che sicuramente ha portato molta pubblicità alla società messicana che milita in terza divisione.

