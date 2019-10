Il Tottenham fissa il prezzo per Eriksen: il Real ci prova

Continuano i rumors sul futuro di Christian Eriksen. Il danese, al termine della stagione, vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham e, al momento, non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare. Una situazione che rischia di far perdere agli Spurs il proprio giocatore a parametro zero, tanto che, come riporta Marca, il club inglese avrebbe fissato il prezzo per lasciarlo partire a gennaio scongiurando quest’ipotesi.

PREZZO – I londinesi chiedono almeno 20/25 milioni di euro per lasciar partire subito Eriksen, con il Real Madrid pronto a gettarsi all’assalto. Il centrocampista è infatti un vecchio pallino del presidente Florentino Perez, che non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione.