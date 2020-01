Il Tottenham rivuole Llorente: offerta una contropartita al Napoli

Fernando Llorente-Tottenham, un matrimonio che si è interrotto la scorsa estate, ma che gli Spurs vorrebbero rimettere in piedi. A riportarle la notizie La Repubblica, secondo cui il club inglese sarebbe fortemente interessato al centravanti spagnolo, attualmente in forza al Napoli. Per convincere gli azzurri a cedere il giocatore, il Tottenham sarebbe disposto ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica.

CONTROPARTITA – Gli Spurs vorrebbero infatti offrire al club di Aurelio De Laurentiis il difensore Jan Vertonghen, con i partenopei che però, da quanto trapela, non sarebbero interessati.