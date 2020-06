Immobile, pazza offerta del Newcastle: 135 milioni complessivi sul piatto

Sembra essere partito un vero e proprio assalto alla stella della Lazio Ciro Immobile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo ambizioso Newcastle di stampo saudita sarebbe pronto a fare follie pur di arrivare al centravanti italiano. La nuova proprietà attende il definitivo via libera dalle autorità inglesi per vedere la luce ma già starebbe pensando alla campagna acquisti per rinforzare la squadra.

Newcastle: offerta monstre per Immobile

L’attaccante della Lazio, attuale capocannoniere della Serie A, sarebbe l’acquisto principe della campagna di rinforzo del nuovo Newcastle. 135 milioni di euro nel complesso, con un ingaggio netto da 8 milioni a stagione al giocatore. Questa l’offerta monstre degli inglesi per Immobile e per la Lazio che vedrebbe 55 milioni per il suo cartellino. Il patron Lotito, al momento, sembra intenzionato a respingere ogni tipo di offerta con la speranza di rinnovare il contratto del centravanti fino al 2025.

PER LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI