Arabia sì, o Arabia no? Questo il dilemma. Ciro Immobile è al bivio della sua storia con la Lazio e della sua carriera. Le sirene arabe starebbero diventando sempre più insistenti e sebbene sia stata smentita un’offerta di 35 milioni al club biancoceleste per il cartellino del bomber sotto contratto fino al 2026, qualcosa di vero sotto c'è.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito non intende considerare l’ipotesi di cessione del capitano. Tuttavia le offerte ricchissime arrivate dall’Al-Shabab e dall’Al-Wheda per il giocatore - si parla di 35 milioni di euro complessivi per due anni - potrebbero cambiare tutto.