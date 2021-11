In Inghilterra sicuri: Haaland giocherà in Premier League la prossima stagione

Il centravanti ambito da diversi top club d'Europa

Quale futuro per il bomber norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland ? Sono tanti i rumors di mercato che riguardano il promettente centravanti: dal Real Madrid fino alle big inglesi anche se non è da escludere la permanenza in Germania.

Eppure, in terra inglese, sono sicuri: Haaland sarà in Premier League nella prossima stagione. Sarebbero, infatti, Manchester United e Chelsea le società in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante. Secondo quanto riporta il The Sun, il Real Madrid si sarebbe rassegnato a perdere il centravanti del Borussia Dortmund, ormai destinato al massimo torneo inglese e, nello specifico, a una delle due squadre sopracitate.