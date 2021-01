In Inghilterra sicuri: il Manchester United dà il via libera alla cessione di Pogba

Paul Pogba potrebbe dire addio al Manchester United e alla Premier League. Ne sono convinti in Inghilterra, dove il Mirror parla apertamente della scelta dei Red Devils di lasciare libero il Polpo nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Da quanto si apprende, il centrocampista potrebbe essere il colpo di mercato della prossima estate della Juventus. Il classe 1993 potrebbe lasciare lo United a giugno per tornare a Torino. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire il francese a giugno, a patto che quest’ultimo abbia già un accordo con un’altra società. In tal senso, complici anche gli ottimi rapporti tra la Juventus e l’agente del francese Mino Raiola, le parti potrebbero già accordarsi per quello che sarebbe un clamoroso ritorno nei prossimi mesi.