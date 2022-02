In Inghilterra sicuri: il Real Madrid ha mollato Haaland e prenderà ‘solo’ Mbappé

I Blancos hanno scelto di fare all-in "solo" sul francese

Sono sempre più insistenti i rumors sul futuro di due dei migliori giovani attaccanti del panorama calcistico mondiale, Kylian Mbappé ed Erling Haaland . Il francese del Psg e il norvegese del Borussia Dortmund sono da tempo nel mirino del Real Madrid ma a quanto pare, nonostante fino a poco tempo fa i Blancos sembravano non avere rivali per il doppio acquisto da sogno, adesso qualcosa è cambiato.

In Inghilterra sono, infatti, convinti che il club di Florentino Perez abbia abbandonato la pista sul bomber del Borussia "accontentandosi" solo del francese. Il Daily Mail spiega come il Real Madrid voglia concentrarsi solo su Mbappé e che il norvegese, invece, vedrà la sua prossima avventura essere in Premier League. Della stessa opinione anche il Daily Star, secondil quale il Real Madrid si sarebbe defilato dalla corsa ad Haaland lasciando strada spianata a Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Saranno queste quattro potenze inglesi a contendersi il centravanti.