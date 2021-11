In Inghilterra sicuri: Pogba alla Juventus dipende da… Ramsey

Voci di mercato continue sul futuro del Polpo

Non smettono le voci di mercato relative al futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United potrebbe presto dire addio ai Red Devils. Con il contratto in scadenza nel 2022, il destino del Polpo sembra essere in bilico.

Nessuna novità a proposito di possibili dialoghi con i vertici societari in ottica rinnovo. La pista più calda, dunque, è quella dell'addio a parametro zero. Una situazione, quella del centrocampista, che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei top club europei, compresa la Juventus che da tempo segue le vicende del suo ex calciatore. Come riporta il Sun, proprio i bianconeri potrebbero balzare in pole nella corsa al giocatore nel casu in cui dovesse riuscire a liberarsi di Ramsey a gennaio. Il gallese non rientra da tempo nei piani della Juventus con cui i rapporti sono spesso stati tesi.