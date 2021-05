In Portogallo sicuri: Buffon vicinissimo al Benfica

Il portiere potrebbe giocare in Champions League un'ultima volta in carriera

Gianluigi Buffon potrebbe chiudere la sua incredibile carriera in Portogallo. A 43 anni, infatti, l'ormai ex portiere della Juventus, dopo aver annunciato l'addio alla Torino bianconera, potrebbe continuare a giocare per un top club lusinato, ovvero il Benfica.