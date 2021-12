In Spagna sicuri: il Barcellona ha avuto incontro con l’entourage di Bernardeschi

Voci di mercato sul futuro dell'italiano

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere in Spagna, sponda Barcellona . Secondo il quotidiano Sport , ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza blaugrana e l'agente del calciatore italiano della Juventus . Nel dettaglio il direttore sportivo del Barça, Mateu Alemany , ha avuto un breve contatto con Pastorello lunedì a Torino, dove è andato in scena il galà per il ‘Golden Boy’.

Da quanto si apprende, nella chiacchierata avuta tra le parti, si sarebbe parlato della possibilità di un trasferimento dell’ex viola al Barcellona a partire della prossima stagione, quindi a parametro zero. Bernardeschi, per ora, resterà alla Juventus e nonostante il diretto interessato abbia più volte ribadito la volontà di restare nella Torino bianconera, non è detto che in futuro non possano esserci delle sorprese. Possibili sviluppi nelle prossime settimane potrebbero cambiare le carte in tavola con nuovi incontri tra dirigenza catalana e agente dell'esterno. Sicuramente il Barcellona sarebbe una bellissima tentazione...