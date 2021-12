In Spagna sicuri: il Barcellona ha chiesto Morata alla Juventus

Il centravanti sarebbe una richiesta di Xavi

Redazione ITASportPress

Il Barcellona piomba su Alvaro Morata. Questa la bomba che arriva dalla Spagna e più precisamente da AS che spiega come il centravanti della Juventus, in prestito dall'Atletico Madrid, sia una richiesta esplicita di mister Xavi. Addirittura il periodico spagnolo aggiunge che il tecnico blaugrana avrebbe anche già avuto contatti lo stesso attaccante per portarlo in Catalogna nella finestra di trattative invernale.

Xavi avrebbe anche fatto capire a Morata che il suo ingaggio nella sessione di gennaio non sarebbe solo per la seconda parte di stagione ma anche per il futuro e non con la formula del prestito. Una pista, quella dell’acquisto a titolo definitivo, che potrebbe essere favorita anche dal fatto che l’Atletico Madrid deve ancora riscattare il cartellino di Antoine Griezmann proprio dai catalani.

Al momento, però, pare che tra Barcellona e Juventus non ci sarebbe stato ancora alcun tipo di contatto. Le prossime settimane potranno essere decisive in un senso o in un altro...