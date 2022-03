In Spagna sicuri, Mbappé al Real Madrid: c’è la data

L'attaccante firmerà la prossima settimana con i Blancos

Kylian Mbappé al Real Madrid, ci siamo. In Spagna sono sicuri che la prossima settimana sia quella giusta per trovare l'accordo definitivo per il passaggio dell'attaccante francese ai Blancos. Marca spiega come nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma ufficiale. Una bozza d'accordo era stata raggiunta ormai già da diverso tempo, ma adesso è arrivata la così detta fumata bianca. Nonostante i tentativi in extremis del Paris Saint-Germain per provare a rinnovare il contratto del classe '98, Mbappé è stato convinto dal progetto dei Galacticos, probabilmente complice anche la recente doppia sfida di Champions League.