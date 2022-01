In Spagna sicuri: Morata al Barcellona fatta al 95%. E spunta una data…

Il centravanti spagnolo pronto a cambiare maglia

Alvaro Morata al Barcellona sembra essere ormai un affare fatto. Anzi, fatto al 95%. Ne sono sicuri in Spagna dove AS parla di dettagli e di date, persino quella del possibile esordio con la nuova squadra.

L'attaccante è prossimo all'addio dalla Juventus e in settimana potrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà all'ambiente catalano. Mancano ancora dei dettagli che per il periodico iberico sono "insignificanti" ma che in realtà potrebbero essere importanti. Su tutti la necessità della Vecchia Signora di trovare un'alternativa al centravanti.