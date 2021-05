In Spagna sicuri: Raiola ha offerto Donnarumma al Barcellona

Il portiere valuta ogni possibilità

Finale di campionato incandescente, poi gli Europei ma soprattutto i rumors di mercato. L'estate di Gianluigi Donnarumma si annuncia bollente. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza col Milan sono da tempo fermi. Si attende di capire se la squadra entrerà in Champions League e quale potrà essere l'offerta economica. In tal senso i rumors su un possibile avvicinamento della Juventus non hanno aiutato le cose a trovare un esito positivo.