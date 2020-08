In Spagna sicuri: Vidal vuole tornare alla Juventus

Un altro possibile cavallo di ritorno in vista per la Juventus. Dopo il bomber, anche un centrocampista vorrebbe indossare ancora una volta la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da El Pais in Spagna Arturo Vidal sta pensando al clamoroso ritorno in Serie A.

Vidal: tentazione… Pirlo

La Juventus potrebbe accogliere di nuovo a Torino Arturo Vidal. Secondo quanto si apprende, il cileno starebbe ipotizzando come ultimo atto della sua carriera una nuova avventura alla Vecchia Signora. A stuzzicare il centrocampista cileno sarebbe “l’elezione” di Andrea Pirlo come allenatore. Il giocatore sarebbe entusiasta di lavorare con l’ex compagno di squadra rispettandone la caratura di livello mondiale.

Vidal, che in passato era stato accostato anche l’Inter, era da tempo tra i giocatori del Barcellona il cui futuro era in bilico. Chissà se dopo la conclusione della Champions League non ci possa essere una svolta in tal senso.

