In Spagna sono sicuri: la Juve ha deciso sul futuro di Morata

La sfida che la Juventus si troverà di fronte in estate sarà molto dura: rinnovare una rosa che si è dimostrata non all’altezza del compito e, al contempo, risanare le casse della società, provate dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid 19. Fabio Paratici, insieme agli uomini di mercato della Vecchia Signora, è impegnato a scovare i nomi giusti per garantire un upgrade in campo. Per fare ciò, però, ci sarà bisogno di vendere e rivoluzionare il parco tesserati della Juventus. Uno dei sacrificati potrebbe essere Alvaro Morata.

Secondo quanto riporta il media madrileno As, infatti, le prestazioni dello spagnolo non convincono. Dopo un inizio stagione su altissimi livelli, la punta sta deludendo e, anche ieri durante il derby, è stato uno dei peggiori in campo: fotografia della partita, il passaggio in verticale di Morata che avrebbe potuto innescare un contropiede pericoloso sul finale e che, invece, è stato mal calibrato e ha concesso il possesso palla al Torino. Per la dirigenza, quindi, Morata sarebbe finito sulla lista dei sacrificabili e il rinnovo del suo prestito dall’Atletico Madrid sarebbe tutt’altro che una priorità.