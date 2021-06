Inchiesta commissioni a procuratori, Canovi: “Mai un’indagine della Federazione”

La reazione delle istituzioni sportive si infrange su tanti muri di gomma?

“Le trame oscure del calcio italiano”. È il titolo dell’approfondimento di ieri di “Report” su Rai 3, che ha scatenato furiose polemiche. Il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sull'inchiesta di Report sulle commissioni dei procuratori sportivi: "Non ho mai visto un intervento o un'indagine in Federazione. Se un procuratore chiede 20 milioni di commissione su un rinnovo di contratto di due anni è normale? Quando ho cominciato a fare questo lavoro, prendevamo il 5% sul contratto lordo. Oggi uno allo stesso tempo può essere procuratore e intermediario di un club, e non è possibile. Ieri Report ha detto che c'è un rapporto ufficiale in cui ci sono centinaia di milioni di euro certificate illegali. E' stato mai letto quel rapporto? Perché la Uefa non lo ha pubblicato? Tutto viene coperto. Report ha tirato fuori una minima parte degli scandali. Quando un centravanti come Ibrahimovic è comproprietario di una società di scommesse è normale? A me no. E quando dice che un direttore sportivo anche è proprietario di una società che gestisce agenzie di scommesse, questo mi preoccupa enormemente. Come quando un presidente lo è di due società che sono nello stesso torneo".