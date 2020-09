Incredibile lo Spezia: Yaya Touré si sarebbe proposto per giocare in Serie A

Ipotesi di mercato che avrebbe del clamoroso: Yaya Touré, storico ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, attualmente svincolato, si sarebbe offerto allo Spezia per giocare in Serie A. Secondo quanto riporta TMW che cita Il Secolo XIX, l’ivoriano di 37 anni sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante esperienza.

Yaya Touré si propone ma…

Da quanto si apprende, lo svincolato Yaya Touré, reduce per altro da una brutta vicenda legata alla cacciata da un evento benefico organizzato dall’Unicef, si sarebbe offerto allo Spezia. Tra le parti ci sarebbe stato, per il momento, solo un contatto che avrebbe visto protagonista un intermediario del centrocampista ivoriano e il club neopromosso in Serie A. L’ex pilastro del Manchester City ha rifiutato il Botafogo e tramite un agente ha fatto sapere di essere interessato ad un’avventura in Italia con la maglia dello Spezia. Per il club, però, difficile ipotizzare ad un colpo simile, soprattutto per quelle che potrebbero essere le richieste economiche del giocatore.

