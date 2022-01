Insigne al Toronto già a gennaio: c’è un modo

Il capitano del Napoli potrebbe salutare il club già nella sessione invernale di trattative

Lorenzo Insigne al Toronto in MLS . Oramai tutto è stato fatto con tanto di firma nero su bianco. Il capitano del Napoli dirà addio al club partenopeo per la nuova avventura negli States. Ma se la trattativa sembrava poter essere relativa al mese di giugno, il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Infatti, secondo quanto riferito da alcuni media italiani, la partenza del numero 24 potrebbe essere anticipata al mese di gennaio. Il club di De Laurentiis sarebbe entrato nell’ordine di idee di salutare subito l'attaccante e il patron azzurro avrebbe anche già fissato a 10 milioni il prezzo per l’addio immediato. Non è da escludere, quindi, che Insigne possa andare a Toronto già nel mercato invernale dato che il campionato americano prenderà il via il prossimo 26 febbraio.