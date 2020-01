Insigne, clamoroso: Raiola lo ha proposto all’Inter per luglio

Una stagione da analizzare attentamente quella del Napoli e nello specifico di Lorenzo Insigne. Tra alti e bassi, il capitano azzurro è stato sicuramente tra i più positivi fino ad ora. Nonostante questo, però, i rumors sul suo futuro continuano ad essere piuttosto insistenti.

L’ultima notizia, sarebbe quella che lo vede lontano dai partenopei e vicinissimo all’Inter. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Mino Raiola, agente dell’attaccante, avrebbe proposto il suo assistito ai nerazzurri per la prossima estate. Già in estate alcuni club si erano interessati al capitano azzurro, ma senza che ci fosse quel passo in più per chiudere. Ecco perché Raiola starebbe già cercando una soluzione per la prossima stagione e avrebbe proposto Insigne all’Inter. Il numero 24 continuerà a dare il massimo per la squadra della sua città ma inevitabilmente se i rapporti con tutto l’ambiente non dovessero tornare stabilmente accettabili, lo stesso giocatore potrebbe pensare all’addio.