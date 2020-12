Insigne, l’agente: “A fine stagione capiremo se resta a Napoli”

Il tatuaggio in onore di Diego Maradona ha dimostrato che Lorenzo Insigne è un napoletano molto legato al club e alla sua città. Il futuro non potrà che essere in maglia azzurra anche se l’agente Vincenzo Pisacane a Radio Punto Nuovo tiene ancora in ansia il Napoli: “A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo al tavolo con il Napoli, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre a parlare della questione contratto”.

Tatuaggio di Maradona fatto ieri? Era già programmato, poi la morte di Diego lo ha riempito di ulteriori significati: è nota la sua devozione per Diego”.

L’obiettivo del Napoli adesso è passare il turno in Europa League.

“Dovrà essere bravo Gattuso a gestire le energie. Le parole di Gattuso sol sorriso sono state travisate: sorride tanto e spesso, sta benissimo”.

Contro il Crotone un gol alla Maradona.

“Sta bene, non credo che sia il miglior Insigne di sempre, il miglior Lorenzo sarà quello che verrà, ha ancora tantissimo da dare”.

Pensa all’Europeo?

“Dimostrerà chi è Lorenzo Insigne, è diventato leader, gli è stata data la possibilità di diventarlo nel Napoli da parte di Gattuso che ha tanti meriti”.