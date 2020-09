Insua e il futuro di Lautaro Martinez: “Tra i più forti al mondo. Dicono andrà al Barcellona, vedremo…”

Emiliano Insua, difensore del Los Angeles Galaxy, ha parlato ai canali ufficiali del club anche del connazionale Lautaro Martinez e del suo promettente futuro. Parole al miele per il Toro dell’Inter anche se sul fronte calciomercato qualche dichiarazione sul destino del calciatore desta del timore all’ambiente nerazzurro.

Insua e il futuro di Lautaro Martinez

“Lautaro aveva dimostrato già in Argentina di essere un grande calciatore”, ha esordito Insua parlando del centravanti interista. “Al momento del suo arrivo in Italia c’erano tanti dubbi intorno a lui ma poi si è adattato in fretta in un campionato difficile come quello italiano. Ha fin da subito giocato alla grande e con Lukaku formano una grande coppia d’attacco. Si aiutano molto reciprocamente. Ha dimostrato nella passata stagione di essere tra i migliori giocatori del mondo”.

E proprio per le sue doti, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere in qualche altra big d’Europa: “Dicono che andrà al Barcellona, ma nessuno lo sa. Non ci sono certezze a tal proposito. Io spero che continui così e che faccia bene”.

