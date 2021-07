Inter, 24 anni fa l’arrivo di Ronaldo il “Fenomeno”

FRANCE - MAY 06: FUSSBALL: UEFA CUP 97/98 FINALE in PARIS, 06.05.1998 INTER MAILAND MANNSCHAFTSFOTO, hintere Reihe v.lks.: ZE ELIAS, Francesco COLONNESE, Javier ZANETTI, TORWART Gianluca PAGLIUCA, Taribo WEST, vordere Reihe v.lks.: Diego SIMEONE, Youri DJORKAEFF, Ivan ZAMORANO, Aron WINTER, Salvatore FRESI, RONALDO (Photo by Gerd Scheewel/Bongarts/Getty Images)