Inter, 60 milioni per dire addio ad un big: la scelta del club

Difficile ipotizzarlo solamente un anno fa quando Milan Skriniar sembrava poter diventare un perno assoluto della difesa dell’Inter. In questa stagione, però, il centrale sta deludendo tanto da essere passato da incedibile a sacrificabile. Con 60 milioni, il difensore può dire addio al club di Milano.

Skriniar: 60 milioni possono bastare per l’Inter

Lo slovacco sta facendo fatica con la difesa a tre dell’ex t della Nazionale, ed ecco perché l’Inter potrebbe anche pensare alla cessione. I top team d’Europa lo seguono da tempo: dai due club di Manchester, fino al Barcellona e il Psg. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, potrebbe accontentarsi, si fa per dire, di una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Ben più bassa rispetto ai 90 richiesti nella scorsa annata. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, l’Inter adesso potrebbe aprire alla cessione. Skriniar ha ancora il finale di stagione per provare a far cambiare idea ai nerazzurri è tornare indispensabile…

