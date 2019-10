Inter, a gennaio arriva il vice-Lukaku: Conte ha scelto l’attaccante

L’infortunio di Sanchez e qualche acciacco di troppo di Lukaku. Ecco perché l’Inter corre ai ripari e, per il mercato di gennaio, prepara l’offensiva per un centravanti che possa prendere il posto di uno dei titolari.

Lautaro Martinez è una garanzia, ma con le tre competizioni, l’Inter non vuole correre rischi e trovarsi scoperta. Già in passato Conte aveva chiesto un vice-Lukaku che, però, non era arrivato. Secondo Tuttosport, però, a gennaio le cose potrebbero cambiare con la squadra nerazzurra che avrebbe scelto l’obiettivo primario.

Sarebbe Kevin Lasagna dell’Udinese il profilo seguito con maggiore interesse dal club nerazzurro. Chiuso da Okaka e Nestorovski in friuli, l’italiano ha le caratteristiche che piacciono a Conte: forte fisicamente, molto rapido e che gioca per la squadra. Dopo aver giocato da titolare le prime partite con i bianconeri, il capitano è finito in panchina e se le cose dovessero continuare così, l’Inter avrebbe la strada spianata per chiudere l’affare.