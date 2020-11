L’Inter prepara la mossa di mercato per il mese di gennaio. La prossima finestra di trattative dovrà servire alla squadra di Antonio Conte per mettere in rosa un altro attaccante che possa aiutare i soli Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez a portare avanti il peso del reparto. Pinamonti, quarto attaccante nerazzurro, non è sembrato rientrare nei piani dell’allenatore fino ad ora.

Marotta è a lavoro e sono due i candidati principali per diventare nerazzurri.