Inter, a gennaio il regalo potrebbe essere Nandez ma la formula…

I nerazzurri vorrebbero il calciatore del Cagliari

Nahitan Nandez e l' Inter è una trattativa destinata a tornare di moda a gennaio. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari piace, e non poco, alla dirigenza nerazzurra che già in passato aveva provato a prenderlo e strapparlo via dalla Sardegna. La prossima finestra di calciomercato potrebbe essere decisiva.

In tal senso, da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, è in via di studio una formula che possa essere d'aiuto a completare l'operazione. La richiesta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini per il cartellino di Nandez è 30 milioni di euro e tale resterà. Però sarà possibile ragionare sulla base di una operazione a lungo termine. Si parla di un prestito oneroso con riscatto da esercitare dopo 18 mesi, quindi nel giugno 2023. Inoltre, nella trattativa potrebbe rientrare Martin Satriano, bomber dell'Inter, che andrebbe in prestito in Sardegna dove già nei mesi precedenti era stato richiesto per dare vivacità al reparto avanzato rossoblù.