Inter, accordo per Bellerin: l’Arsenal fissa il prezzo

L’Inter pensa al post Hakimi: nel mirino Bellerin, distanza con l’Arsenal sulla formula dell’operazione

Nonostante la bassa disponibilità economica e il grande sacrificio di Achraf Hakimi – si aspetta solo l’ufficialità al Paris Saint-Germain – l’Inter si muove sul mercato, alla ricerca, prima di tutto, di un sostituto del terzino ex Real Madrid e Borussia Dortmund. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il club nerazzurro starebbe facendo sul serio per Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal.

Sarebbe questa la priorità del mercato dell’Inter, intenzionata a regalare ad Inzaghi un valido esterno che possa giocare a tutta fascia come quinto di centrocampo. Lo spagnolo sarebbe l’indiziato numero uno tanto che, si legge, la società avrebbe raggiunto un primo accordo con il giocatore. Adesso tocca trattare con i Gunners, e non sarà semplice alla luce delle posizioni di partenza differenti. L’Inter vorrebbe ingaggiare Bellerin in prestito con opzione di riscatto a fine stagione, mentre l’Arsenal vorrebbe cederlo a titolo definitivo ad un prezzo compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. Parti al lavoro per assottigliare la forbice.