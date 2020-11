Inter, addio a Eriksen: c’è lo scambio con un big del Psg

Un amore fin qui mai sbocciato quello tra Inter e Eriksen. Ecco perché le voci su un possibile addio del trequartista stanno diventando sempre più insistenti. Già a gennaio potrebbe esserci la svolta che, in questo caso, coinvolgerebbe anche un altro calciatore.

Non è certo un segreto che il Paris Saint-Germain sia interessato al danese e per questa ragione la società nerazzurra starebbe pensando ad uno scambio che accontenterebbe tutti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i due club starebbero ipotizzando un affare che vedrebbe coinvolto Eriksen, appunto, e Leandro Paredes, ex centrocampista anche di Roma e Zenit, in scadenza nel 2023, ma desideroso di cambiare aria. Il Psg considera l’argentino alla pari di Eriksen, cosa sulla quale l’Inter non è d’accordo. Ma l’idea resta e potrebbe realizzarsi già a gennaio.