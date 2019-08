Inter, addio Perisic: il croato ha detto sì al Bayern Monaco

L’Inter saluta Ivan Perisic. Il croato è prossimo alla cessione al Bayern Monaco. Fatto fuori da Antonio Conte anche nella lista dei convocati per la sfida di Valencia, in programma stasera al Mestalla, l’esterno non rientrava nei piani della società che ha trovato l’accordo con il club tedesco.

L’affare ha subito una netta accelerata nelle ultime ore, tanto è che adesso è da considerarsi chiuso. Perisic, esterno classe 1989 andrà in Bundesliga a rinforzare i campioni di Germania sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni più altri 20 di riscatto. Si attende unicamente l’ok del presidente nerazzuro Steven Zhang.