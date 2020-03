Inter al lavoro per il dopo Handanovic: due idee per Marotta

Lo stop ai campionati e alle coppe europee non ferma il calciomercato. L’Inter è tra le squadre più attive per migliorare l’ottima rosa a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono risolvere un problema legato a un ruolo delicato come il portiere. Samir Handanovic deve fare i conti con l’avanzare del tempo e rischia di andare incontro a qualche acciacco nelle prossime stagioni. Il secondo estremo difensore in squadra, Daniele Padelli, non ha pienamente convinto. Si valutano così alcune alternative.

IPOTESI – Per l’amministratore delegato Beppe Marotta le piste sono due. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe messo gli occhi su due giovani portieri. Il primo è Juan Musso, numero uno dell’Udinese e talento emergente della Nazionale argentina. Il secondo è Luigi Sepe, estremo difensore del Parma che da due anni si sta confermando uno dei migliori interpreti nel campionato italiano. I nerazzurri riflettono e in estate potrebbero piazzare un grande colpo.