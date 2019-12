Inter, all-in per Vidal: rilancio per il cileno

Arturo Vidal vicinissimo all’Inter. Il centrocampista cileno è ai ferri corti col Barcellona e sarebbe prossimo all’approdo in Italia, a Milano, sponda nerazzurra. La difficile situazione tra il calciatore e il club blaugrana potrebbe essere d’aiuto a Beppe Marotta per chiudere l’affare anche se servirà un piccolo sforzo economico.

Non basta l’offerta da 12 milioni recapitata al Barcellona, serve di più. Ecco perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sarebbe spinta oltre per chiudere in fretta l’operazione e portare Vidal i nerazzurro. Rilancio a 15 milioni, tre in più della precedente proposta e un contratto fino al 2022 a 5 milioni di euro al calciatore. Vidal ha già detto di sì, manca solo da convincere i blaugrana che il 2 gennaio si ritroveranno in ritiro per dare inizio al 2020. Con, o senza il cileno…

LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA SUL MERCATO