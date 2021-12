Inter, alternativa a Digne viene dalla Germania

L’Inter sta ancora aspettando il sì dell’Everton ma intanto la dirigenza guarda in Bundesliga

L'Inter ha messo nel mirino Filip Kostic, serbo mancino dell’Eintracht che potrebbe essere una concreta opzione per la fascia. Il calciatore potrebbe arrivare a giugno ma tutto è possibile bell'immediato specie se dovesse saltare l'operazione di mercato con l'Everton per Digne. In quel caso per Kostic si aprirebbero le porte di San Siro già adesso e non la prossima stagione. Il serbo ha un contratto che scade nel 2023 e, a determinate condizione, per questo 29enne i nerazzurri sarebbero pronti a spingersi fino a 10 milioni con triennale da 2,5 più bonus.