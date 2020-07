Inter, altro che Vidal: in arrivo giocatore dall’Udinese

L’Inter sta per dare inizio al proprio calciomercato. La dirigenza è alla ricerca di giocatori che siano funzionali al gioco di Antonio Conte, e proprio dal tecnico ex Juventus sarebbe arrivata una richiesta specifica per un calciatore dell’Udinese.

SOGNO VIDAL

Il sogno per l’Inter di Antonio Conte è da ormai un anno l’ex bianconero Arturo Vidal. Il giocatore è sotto contratto con il Barcellona fino al prossimo 30 giugno, e difficilmente i catalani lo lasceranno andare per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, richiesta ritenuta eccessiva da Marotta. Per questo nelle ultime ore sembra che i radar della società di Suning stiano puntando verso un centrocampista dell’Udinese con caratteristiche più fisiche rispetto a quelle del calciatore cileno.

OBIETTIVO FOFANA

L’obiettivo numero uno, richiesto anche da Antonio Conte, adesso è rappresentato da Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese. Il classe 1995 in stagione ha collezionato 28 presenze condite da 2 gol e 7 assist, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club in Italia e nel resto d’Europa. La società di Pozzo, stando a quanto riportato da Goal.com, potrebbe richiedere per il calciatore tra i 20 ed i 25 milioni di euro, sebbene Marotta abbia intenzione di fare un tentativo per portare a casa l’ivoriano proponendo una cifra vicina ai 18 milioni di euro, facendo leva soprattutto sulla volontà del ragazzo. L’Inter cerca un centrocampista, Fofana potrebbe essere l’uomo giusto per l’anno prossimo.