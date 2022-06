Inter, Antonello: “Lukaku insieme a Dybala? Tutto si può fare se sostenibile”

L'Inter scalda i motori per la prossima stagione. Il club nerazzurro è molto attivo sul mercato e i nomi più caldi sono quelli di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per l'argentino sembra esserci già l'accordo tra le parti, mancano solo alcuni dettagli, mentre per il belga si deve trovare un'intesa col Chelsea per il prestito oneroso di Big Rom. I Blues sono partiti da una richiesta di 15 milioni per il prestito oneroso, l'Inter si è detta disposta a salire sino a 10: da ambo le parti c'è la volontà di chiudere in tempi rapidi. In molti erano scettici sull'arrivo di entrambi i giocatori a causa di motivi economici, ma proprio amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha confermato la fattibilità dell'operazione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: