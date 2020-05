Inter, ascolta Werner: “Se lascio il Lipsia non vado al Bayern ma all’estero”

Il calciatore della nazionale tedesca Timo Werner ha smentito un passaggio dalla RB Lipsia al Bayern Monaco. La punta, che piace tanto all’Inter e che potrebbe indossare la maglia nerazzurra solo se Lautaro dovesse andare al Barcellona, ha dato possibile l’addio alla Bundesliga. “Il Bayern è un grande club, nulla da discuterne e poi Hansi Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo allenatore. Ma se propio devo lasciare il Lipsia allora sarebbe meglio un trasferimento all’estero”, ha detto l’attaccante 24enne al Bild. “Le ragioni? È solo che la sfida con me stesso giocare in un altro campionato e mi piacerebbe appunto andare all’estero” ha concluso l’attaccante. Oltre all’Inter, sulle tracce di Timo Werner c’è anche il Liverpool del mister tedesco Klopp.