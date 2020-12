Inter, assalto a De Paul: ecco l’offerta dei nerazzurri

La Serie A non smette di scoprire le magie di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino sta trascinando ancora una volta l’Udinese, mostrando anno dopo anno una continuità sorprendente. Se i friulani possono ritenersi soddisfatti per la situazione in classifica, devono guardare con un pizzico di timore al futuro. Infatti non mancano le offerte per il loro gioiello.

ASSALTO

Dopo la Juventus, ora tocca all’Inter farsi avanti per De Paul. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi. L’Udinese, però, per il momento non vuole sentire ragioni. I bianconeri chiedono almeno 35 milioni e l’affare decollerebbe solamente dopo il 23 gennaio.