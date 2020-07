Inter, assist da Mourinho: pronto un super scambio con il Tottenham

A volte ritornano. Sembra essere il caso di José Mourinho e l’Inter. L’allenatore portoghese si è consacrato per sempre con i nerazzurri grazie al memorabile Triplete nel 2010, anno in cui la società milanese toccò il punto più alto della sua storia recente. Stavolta i cammini di tecnico e club potrebbero incrociarsi nuovamente, anche se solamente sul mercato.

SCAMBIO

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Special One avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sarebbe perfetto per i suoi piani tattici. Tuttavia l’Inter non rimarrebbe a bocca asciutta. Si prospetta infatti uno scambio con il Tottenham di Mourinho che girerebbe ai nerazzurri Tanguy Ndombele, giocatore arrivato a Londra con grandi aspettative, che finora non hanno trovato grandi conferme.