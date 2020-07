Inter, assist di mercato dal Chelsea: Lampard lo esclude e Marotta affonda il colpo

L’Inter si muove sul mercato e lo fa in modo neppure tanto silenzioso. Dopo l’arrivo di Hakimi, ecco che la dirigenza nerazzurra pensa alla corsia opposta. In tal senso, l’assist arriva dalla Premier League e più precisamente dal Chelsea dove la situazione di Emerson Palmieri è più che mai chiara. Marotta proverà a strappare il sì di giocatore e società anche grazie a… Franck Lampard.

Inter: Emerson Palmieri ancora escluso

Terza tribuna di fila in Premier League per Emerson Palmieri, esterno del Chelsea da settimane obiettivo di mercato dell’Inter di Anotnio Conte. Dopo essere sceso in campo in FA Cup lo scorso 28 giugno, il tecnico Frank Lampard lo ha lasciato fuori per i match contro West Ham e Watford confermando le sue preferenze anche nell’ultima sfida contro il Crystal Palace, poi vinta dai londinesi per 3-2. L’ennesima esclusione che non piace all’ex Roma, accostato in passato anche alla Juventus. Un segnale importante da parte del tecnico blues che ha fatto capire all’esterno di non rientrare esattamente nei suoi piani. Per l’italo-brasiliano sembra sempre più probabile la cessione e in tal senso l’Inter e Beppe Marotta sono pronti a cogliere l’occasione. 25 milioni circa, la cifra necessaria per riportare il terzino in Serie A.

QUI LE NEWS DI GOSSIP