Inter attenta: il Barcellona su un tuo big

L’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League non cancella una prima parte di stagione da favola per l’Inter. I nerazzurri, dopo quindici giornate di campionato, guidano la classifica di Serie A con due punti di vantaggio sulla Juventus. Tra i protagonisti della formazione di Antonio Conte vi è anche Stefano Sensi, che può vantare numerosi estimatori. Tra questi vi sarebbe anche il Barcellona, che sarebbe pronto a fare sul serio per portarlo in maglia blaugrana durante le prossime sessioni di mercato.

INTER, IL MERCATO PER DIMENTICARE LA CHAMPIONS: DUE COLPI PER CONTE