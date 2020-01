Inter attenta, il Manchester City ci prova per un tuo big

Continua a sognare l‘Inter di Antonio Conte, che nella serata di ieri, trascinata da un super Lukaku, ha espugnato per 3-1 il campo del Napoli. I nerazzurri, per coltivare le ambizioni scudetto, si stanno muovendo in queste ore sul mercato, dove però si vedono costretti a fare i conti con le avances di alcuni club nei confronti di qualche loro big.

SKRINIAR – Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, in particolare, il Manchester City avrebbe messo nel mirino il difensore Milan Skriniar e potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni.