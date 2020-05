Inter, Ausilio: “Cavani un’opportunità. Sanchez, riscatto possibile”

Il possibile addio di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain ha spinto molte squadre a pensare al Matador come grande colpo estivo. Anche l’Inter è stata accostata al centravanti uruguaiano. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter in questi anni ha dimostrato di essere sempre molto attenta ai parametri zero. Penso a De Vrij, Godin e Asamoah. E’ un aspetto a cui dobbiamo sempre guardare. Sicuramente Cavani è una opportunità, ma non voglio dire che abbiamo pensato seriamente a lui perché oggi il parco di attaccanti dell’Inter è formato da Lukaku, Lautaro, il giovane Esposito e stiamo pensando anche a un discorso legato al riscatto di Sanchez. Non lo consideriamo già fuori e ci contiamo tantissimo, per ora e per il futuro”.