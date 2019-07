Inter-Barella, è fatta: al Cagliari andranno 45 milioni, domani le visite

L’Inter mette a segno il secondo colpo a centrocampo. Dopo l’arrivo di Stefano Sensi, i nerazzurri si preparano ad accogliere Nicolò Barella. L’azzurro si trasferirà a Milano attraverso un’operazione complessa: il Cagliari percepirà subito 12 milioni, a cui si andranno a sommare l’obbligo di riscatto a 25 ed i bonus ad 8, per un totale di 45. Costi giustificati dall’eccezionale rendimento mostrato dal ragazzo in Sardegna. Quest’anno Barella ha realizzato un gol e 4 assist in 35 presenze. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter. Antonio Conte può sorridere: la sua creatura inizia a prendere forma e diventa via via sempre più interessante.