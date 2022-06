Inter, Bastoni potrebbe essere sacrificato sul mercato: c’è un indizio

Novità sul difensore nerazzurro

Quale futuro per Alessandro Bastoni ? Il difensore della Nazionale e dell' Inter potrebbe essere il sacrificato in casa nerazzurra per questioni di bilancio e per operare sul mercato.

Insomma, se per Bastoni la priorità è l'Inter, club con cui ha vinto lo scudetto lo scorso anno e in questa stagione ha alzato due trofei, le voci di mercato della finestra di mercato estiva non potranno essere ignorate. Il difensore ha tanto mercato in Europa, specialmente in Premier League dove il Tottenham di Conte, che ha appena annunciato anche un altro ex nerazzurro, Perisic, è da tempo sulle sue tracce.