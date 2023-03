Inter, Bellanova non ha convinto: tornerà al Cagliari

Non ha convinto il giovane terzino il quale, con grande probabilità, lascerà la maglia nerazzurra per indossare nuovamente quella rossoblu

Raoul Bellanova non è riuscito ad impressionare Simone Inzaghi e l'intero ambiente nerazzurro. Il 22enne si era trasferito all' Inter nel corso della scorsa sessione di mercato estiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto direttamente dal Cagliari . Un'operazione che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non avrebbe convinto pienamente viste le 11 presenze con annesse mediocri prestazioni. Per tale motivo i nerazzurri avrebbero già deciso di rispedire il terzino ai rossoblu, anche se ciò comporterebbe una perdita di 3 milioni di euro.

POCO SPAZIO - Se da un lato Raoul Bellanova non è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei nerazzurri, dall'altro non gli è stata concessa opportunità. Nonostante l'incostanza di giocatori del calibro di Denzel Dumfries, Simone Inzaghi non ha mai voluto rischiare il terzino dal primo minuto. Le undici presenze con l'Inter, infatti, sono solo spezzoni di partita dalla media di 15 minuti che certamente non hanno aiutato il 22enne ad integrarsi in una nuova realtà.