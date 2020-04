Inter, boom in attacco: il centravanti lo porta… Raiola

L’Inter studia le mosse di mercato per il futuro. In attacco, non è un segreto che gli uomini di Conte siano un po’ contati numericamente. Lukaku e Lautaro Martinez sono una garanzia ma Sanchez ed Esposito, al momento, non possono essere ritenuti, per motivazioni diverse, delle certezze.

Ecco perché, come sottolinea Tuttosport, l’Inter si starebbe muovendo per portare a Milano e riportare in Italia, Moise Kean. L’attaccante attualmente all’Everton pagato 30 milioni la scorsa estate dal club inglese, non si è trovato bene in Premier League con una sola rete in 26 presenze totali di cui solo 7 dall’inizio. La voglia di tornare importante e decisivo e l’obiettivo, non certo impossibile, di rientrare tra le scelte del ct Mancini per l’Europeo spostato nel 2021, potrebbero indurre Kean a tornare in Serie A. L’attaccante fa parte della scuderia di Mino Raiola che potrebbe mettere in scena un altro grande affare ad effetto…